Wandern und Wellness – Beste Kombi zum Krafttanken

Gesundheitshotel für das „Ich“Und da ist noch mehr: Das IMPULS HOTEL TIROL gibt neue Impulse, um in einer hektischen, leistungsorientierten Welt wieder in Balance zu kommen. Es ist sozusagen ein Gesundheitshotel für das „Ich“. Bibiana und Christoph Weiermayer sind kreative Gastgeber, die sich mit viel Freude, Know-How und einem vielfältigen Vitalangebot um die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Gäste bemühen.Das IMPULS HOTEL TIROL verfügt über eine beeindruckende, 1.200 m² große Thermen- und Spa-Welt mit einem Therapie- und Kurzentrum auf höchstem Niveau. In aller Ruhe tauchen Erholungsuchende in dem Outdoor- und zwei Innenpools in reinstes, naturwarmes Thermalwasser ein. Großzügige Saunen und Sole-Dampf verwöhnen den Körper mit wohltuender Tiefenwärme. Mit dem Programm „Premium Vital Gastein“ zeigt das IMPULS HOTEL TIROL, wie moderne Gesundheitsvorsorge gestaltet werden kann. Stressvorbeugung und Immunprophylaxe sind die Schlagwörter. In der Premium-Kur Gastein verschmelzen die Jahrzehnte lange Erfahrung als Kur- und Gesundheitsbetrieb, Viersterne-Plus-Service auf international hohem Niveau und zahlreiche kreative und innovative Leistungen zu einem erholsamen Ganzen im Sinne der Gesundheit. Dazu kommt ein umfangreicher Schwerpunkt an gezielter und professionell begleiteter Bewegung und Entspannung. Bestens qualifizierte Trainer, Physiotherapeuten und Yoga-Lehrende bieten wöchentlich ein vielfältiges Programm von 25 unterschiedlichen Trainings- und Entspannungseinheiten im großzügigen, hellen Gymnastikraum, im 100 m² großen Fitnessstudio, im naturwarmen Thermalwasser und in freier Natur.Das Gasteiner Tal – mit seinen Bergen, Naturschönheiten und der Heilkraft des Gasteiner Thermalwassers – bildet die regenerierende Kulisse für eine Auszeit im Zeichen der Gesundheit. Mit der Gastein Card profitieren Gäste des Hotels von Ermäßigungen in der öffentlichen Therme, bei Fahrten mit den Bergbahnen und öffentlichen Verkehrsmitteln, bei Sport und Wellness und viel mehr.