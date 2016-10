Flughafenbesichtigung mit Christoph Ploß und Kai Debus

"In den letzten Wochen kamen viele vom Fluglärm betroffene Anwohner aus Alsterdorf, Barmbek und Winterhude auf uns zu, um sich über das hohe Flugaufkommen zu beschweren", so Kai Debus, Luftfahrtexperte der CDU Hamburg. "Daher hielten wir es für angemessen, eine entsprechende Informationsveranstaltung für alle Betroffenen vor Ort zu organisieren.""Die Bürgerinnen und Bürger sollen die Möglichkeit erhalten, die Abläufe am Hamburg Airport kennenzulernen. Daher wollen wir nicht nur über geeignete Lärmschutzmaßnahmen reden, sondern uns auch unmittelbar vor Ort ein konkretes Bild von den Gegebenheiten des Flugverkehrs in Hamburg machen", so Christoph Ploß.Die Veranstaltung findet am Samstag, den 15. 10. 2016 um 12.00 Uhr am Hamburg Airport statt. Treffpunkt ist um 11.45 Uhr in der Modellschau des Hamburg Airport(Eingang nördlich von Terminal 1, zwischen Bundespolizei und Terminal Tango).Achtung:Für die Teilnahme an der Veranstaltung ist eine vorherige Anmeldung unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums erforderlich.Anmeldeschluss ist der 10. Oktober 2016.Anmeldung und weitere Infos unter:office@limelite-pr.com