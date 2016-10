Eröffnung des 13.Erntedank- und Bauernmarktes in Halle/Saale am 01.10.2016

Am Samstag dem 01.10.2016 wurde um 11 Uhr auf dem Marktplatz in Halle/Saale der 13. Erntedank- und Bauernmarkt feierlich eröffnet.

Etwa 70 Marktstände präsentieren an beiden Tagen (01.10.16- 02.10.16) verschiedene Produkte aus der Land- und Ernährungswirtschaft und des Gartenbaus.

Hier sind ein paar Impressionen von der Eröffnung bzw. des Marktes ...