Aktivitäten in der Volkshochschule

Wenn die Abende länger und kühler werden...setzt der Winterblues ein und der wird mit Gruppenaktivitäten vertrieben.Gestern abend in der Volkshochschule, nahmen einigen Hobbyflechter am Stockkorb flechten teil.Die Weidenzweige kommen aus ganz Europa, werden meist in Frankreich und Polen angebaut. Vor der Verarbeitung liegen die Weidenzweige eine Woche mit Wasser, um geschmeidig durch die Finger zu gleiten. Sieben dickere Weidenzweige werden um einen Stock verteilt und mittels einer Halterung am Platz gehalten, danach die schmaleren Zweigen eingeflochten, je nach Design werden mehrere Zweige zugefügt. Holzperlen, Bast oder bunte Bänder geben spezielle Blickpunkte und den Abschuß bildet die Kimme.Kursleiterin: Elisabeth Kaaf