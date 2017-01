Der Tag nach der Sturmflut

Mittlerweile war das Thermometer auf -1 Grad geklettert und der erste Blick, in Wieck angekommen, richtete sich auf das Sperrwerk. Es war wieder komplett geöffnet!Was würde mich erwarten?Je weiter ich in Richtung der Normole kam, um so eisiger wurde die Luft und die Spannung stieg an.Was ich dann zu sehen bekam war einfach beeindruckend. Bizarre Eisgebilde, eine wunderschöne Eiswelt.Seht selbst!