Das erste Sturmtief des Jahres

Mit im Schnitt Windstärke 8 und in Böen in Stärke 10 aus Nord-Ost klettern die Pegel auf bis zu 1,20 m über Normal.Durch diese Konstellation kann nun das 2015 fertiggestellte Greifswalder Sperrwerk beweisen, daß es eine gute Investition ist.Heute um die Mittagszeit wurde dann auch die Zufahrt gesperrt und nur die Fluttore an der Promenaden blieben geöffnet.Während es im Wiecker Hafen fast beschaulich anmutete, tobten sich vor dem Sperrwerk die Wellen ausSollte sich im Laufe des Tages der Wasserstand weiter erhöhen, werden dann auch die Fluttore geschlossen und das Wasser bricht sich dann an dem neu .erbauten Deich.