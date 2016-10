Gleina : Schloss Gleina |

Jedes Jahr zu Halloween zeigt sich unseren Schlossgespenst in Gleina.



Seit ihr mutig genug das Gespenst zu suchen?



Wenn ja schaut mit mir am 30.10.2016 und am 31.10.2016 im Schloss nach.



Bei Interesse meldet euch bei Thomas Lampe unter der Nummer 0152 08532715.