Dietmar Ehbrecht als SG Bürgermeister Kandidat nominiert

Kurzbiographie:Dietmar EhbrechtDörgesring 3237434 ObernfeldAm 05.03.1959 in Duderstadt geboren, als fünftes von sechs Kindern.Seit meiner Geburt wohne ich in Obernfeld.Klasse 1 bis 4 an der Grundschule Obernfeld.Klasse 5 bis 13 am Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt, dort 1977 Allgemeine Hochschulreife (Abitur).15-monatiger Grundwehrdienst in Fritzlar und Göttingen (1977 bis 1978).Studienzeit an der Universität Göttingen, zunächst ein Semester Geographie/Romanistik (Lehramt an Gymnasien), dann Studium der Wirtschaftspädagogik (Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftspädagogik), während und nach Beendigung des Studiums viele Betriebspraktika absolviert (u. a. Volksbank, Baubetrieb, VW Wolfsburg, Logistikbetriebe, etc.), Abschluss 1. Staatsexamen (Diplom-Handelslehrer, 1983).Seit 1984 verheiratet.18-monatige Referendarzeit am Studienseminar Stade mit der Ausbildungsschule Berufsbildende Schulen (BBS) Cuxhaven (einer meiner damaligen Ausbildungslehrer war der damalige Oberbürgermeister von Cuxhaven (Herr Harten) und einer der damaligen Ausbildungslehrer ist der heutige Oberbürgermeister von Cuxhaven (Ulrich Getsch)), Abschluss 2. Staatsexamen (Studienassessor, 1985).3 Monate Lehrer im Angestelltenverhältnis an der Prager Schule in Osterode.Ab 01.02.1986 bis 2004 kaufmännischer Berufsschullehrer an den BBS 1 Göttingen, Arnoldi-Schule, als Studienrat.2004 bis 2009 Abteilungsleiter für den kaufmännischen Bereich an den BBS Duderstadt, als Studiendirektor.Seit 2009 bis heute Schulleiter an den kaufmännischen Berufsbildenden Schulen Hildesheim, Friedrich-List-Schule, etwa 100 Mitarbeiter/innen, etwas mehr als 2.000 Schüler/ innen; hier unterrichte ich sehr gern, aber nicht mehr so viel, sondern leite die Schule (inklusive Verwaltung, Personal- und Budgetverantwortung, in vielen Fragen in enger Abstimmung mit Personalrat und Gleichstellungsbeauftragten).Parteipolitisch war ich 30 Jahre in der CDU (bis 2010), danach ein Jahr parteilos, dann seit 2011 bei den Freien Wählern, wo ich mich sehr wohl fühle und unabhängige Politik betreibe.

Kommunalpolitische Erfahrungen:

Obernfeld, davon die letzten; ebenso in dieser Zeit, alsoSamtgemeinderats Gieboldehausen, davonStellvertretender Samtgemeindebürgermeister;Kreistags Göttingen, bis 2010 für die CDU, danach 1 Jahr als Parteiloser, dann seit 2011 für die(FWLG), in verschiedenen Fachausschüssen tätig gewesen, zurzeit im Schulausschuss und im Umweltausschuss aktiv.