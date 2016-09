Tafel Info Tag, Schloss Gieboldehausen

Gieboldehausen : Schloss Gieboldehausen |

Bundeweiter Tafel – Info Tag im Schloss. Am Samstag den 01. Oktober lädt das Gieboldehäuser Team der Osteroder Tafel e. V. alle Bürger und Interessierte von 12.00 – 14.00 Uhr im Schloss Gieboldehausen zu einer Kürbissuppe und Begegnung recht herzlich ein. Die von der KGS und dem Senioren-Helferkereis gekochte Marmelade kann zu Gunsten der Tafel erworben werden.



Die Arbeit der Tafel und die Bezugsbedingungen werden vorgestellt. Anmeldebedingungen können besprochen werden. So ist jeder Flüchtling, jeder Aufstocker, jeder Wohngeld Bezieher und viele Kleinrentner / Witwen sind berechtigt die Lebensmittelkiste, für eine Schutzgebühr von 3€, wöchentlich von 12.00 - 13.30 Uhr für die kommende Woche vorzubestellen.

Die Rahmenbedingungen sind auf der Home Page unter Bedürftigkeit "http://www.osteroder-tafel.de/bedürftigkeit/" beschrieben.



Jeden 1. Montag im Monat findet ein Info und Integrations Kaffee im ev. Regenbogenhaus, Marktstraße, in Gieboldehausen statt. Kommen Sie vorbei und informieren sie sich. Wegen des Feiertages findet das nächste offene Info-Kaffee am 10.10. statt.



Bitte informieren sie die Flüchtlingsfamilien und Nachbarn ohne Internet / Tageszeitung und helfen Not zu lindern. Bitte teilen sie die Info in ihrem Account. DANKE



Die Verteilstelle Gieboldehausen der Osteroder Tafel e.V. hat die Gebietsverantwortung für die Samtgemeinden Radolfshausen und Gieboldehausen. Dorfgemeinschaften können nach erfolgter Anmeldung und Einzelfallprüfung zentral abholen und verteilen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Das Tafel Team