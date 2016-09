Ausstellung 5 Jahre Senioren-Helferkreis Flecken Gieboldehausen

Gieboldehausen : Sparkasse |

Seniorenarbeit im Flecken wird vorgestellt.

Der Senioren-Helferkreis hat eine Ausstellung in der Sparkasse Gieboldehausen eröffnet. Die ehrenamtliche Gruppe, welche vom Fleckenrat beim Neujahrsempfang geehrt wurde, stellt seine vielfältigen Angebote vor. Besonders die Generationsübergreifenden Projekte, Vorlesen im Kindergarten, Äpfel für die Grundschule schälen, Kindergärten verschönern, Schulgarten in der KGS pflegen und gemeinsam Marmelade kochen, waren lebendige Aktionen. Die drei Senioren Fahrten, die 25x organisierten Senioren Mittagstische, die monatlichen Erzählcafes im Schloss, die Beet-Umgestaltungen und Bepflanzung des Jubiläum Steines in 2016, wöchentliches Vorlesen im Familienzentrum und besonders die zwei Konzerte in der ev. Kirche zum Wohle der Osteroder Tafel e.V., sind Beispiele eines gelungenen Einbringen der Senioren in den lebendigen Flecken.



Das Organisationsteam des Senioren-Helferkreises bedankt sich bei allen Helfern, Sponsoren und Unterstützern für die erfolgreichen 5 Jahre Seniorenarbeit. Die Ausstellung ist noch bis Mitte kommender Woche zu sehen.



Die kommende Veranstaltung findet am Freitag, dem 14. Oktober um 15.00 Uhr im Schloss Gieboldehausen mit dem Thema „Lesung aus der Ortschronik“ bei Kürbissuppe statt. Das mit den Vereinen abgestimmte Programm für 2016 kann an dem Tag mitgenommen oder bei Anneliese Weinrich, im eingerichteten Büro, abgeholt werden.



Wie immer sind Gäste, Begleitpersonen und Enkel herzlich willkommen.



gez. Das Organisationsteam