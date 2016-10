Friedensgottesdienst in Maria, Königin des Friedens

Gersthofen : Kirche Maria, Königin des Friedens |

Am Vorabend des Christkönigssonntags: Samstag, 19. November 2016, wird um 18.00 Uhr in der Pfarrkirche Maria, Königin des Friedens in Gersthofen ein Friedensgottesdienst gefeiert.



Viele Terroranschläge und Kriege haben dieses Jahr 2016 geprägt. Die Situation scheint in manchen Ländern - wie z.B. in Syrien - fast aussichtslos zu sein. Wenn wir Christen beten, dann zeigen wir dadurch unsere Solidarität mit den Menschen in den Kriegs- und Krisenregionen unserer Welt. Wir zeigen aber auch, dass wir uns mit der "Aussichtslosigkeit" nicht zufrieden geben. Betende Menschen öffnen sich für Gott und für die Mitmenschen. Es versteht sich von selbst, dass das Gebet auch Folgen haben muss! Es kommt also auch darauf an, wie wir im Alltag leben und miteinander umgehen. Und es ist deshalb wichtig, dass auch aus unseren Gemeinden immer wieder Menschen bereit sind, ihren finanziellen Beitrag für Menschen in Not zu leisten. Wir beten und handeln dabei im Wissen darum, dass das Leid in dieser Welt sehr groß ist. Aber wo viele Menschen viele kleine Zeichen der Hilfe und Solidarität setzen, da können sie auch etwas bewirken.