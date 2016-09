Bunter Herbst fürs Kinderzimmer

Parkplatz am Europaweiher

Der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg lädt am Freitag, den 07. Oktober von 15 – 17 Uhr zu einer herbstlichen Natur-Erkundungstour für Familien ein. Unter der Leitung von Julia Zimmer werden interessante Fragen zum Herbst behandelt u. a. warum die Blätter bunt werden, welche Beeren man essen kann und wie sich die Bäume auf den Winter vorbereiten. Auch der Bastelspaß kommt nicht zu kurz. Gemeinsam wird ein bunter Fensterschmuck fürs Kinderzimmer gebastelt. Bitte eine Astschere mitbringen. Treffpunkt ist in Gersthofen auf dem Parkplatz am Europaweiher. Um Anmeldung bis spätestens 06.10. wird gebeten unter lpv@lra-a.bayern.de oder Tel. 0821/3102-2852. Weitere Veranstaltungshinweise sind hier zu finden: www.lpv-landkreis-augsburg.de.