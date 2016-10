Rauschende Ballnacht

Gersthofen : Stadthalle Gersthofen |



Die Schwäbischen Musikanten Gersthofen laden alle Tanzbegeisterten herzlichst zu ihrem alljährlichen Herbstball ein!



Der Herbstball findet am Samstag, 12. November 2016, um 19:30 Uhr (Saalöffnung um 18:30 Uhr) in der Stadthalle Gersthofen statt.

Bei dieser mittlerweile traditionellen Veranstaltung können Sie nochmals Ihr Tanzbein zu fetziger Live-Musik schwingen, bevor die ruhige Weihnachtszeit beginnt.

Die Schwäbischen Musikanten unter der Leitung von Leonardo Dianori unterhalten Sie den ganzer Abend mit selbstgespielter Tanzmusik unterschiedlichster Stillrichtungen. So gehören unteranderem Cha Cha, Fox, Rumba, Tango und Walzer zum Repertoire des Abends, um nur ein paar aufzuzählen.

Im Moment sind die Musikanten fleißig, konzentriert und hoch motiviert am Proben, um sicherzustellen, dass der Herbstball auch wirklich zu einer rauschenden Ballnacht wird.



Auch nicht-Tänzer, die nur der Musik lauschen wollen, sind herzlich willkommen!



Karten zu je 19 € sind erhältlich im Weinladen Lemberger (0821-499100), Gersthofer Buchladen (0821-491042), bei allen Musikern und an der Abendkasse



Die Schwäbischen Musikanten Gersthofen würden sich sehr freuen Sie an diesem Abend als ihre Gäste begrüßen zu dürfen.