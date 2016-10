Am Kirchplatz

, Am Kirchplatz , 86368 Gersthofen DE

St. Jakobus Gersthofen , Am Kirchplatz , 86368 Gersthofen DE

Gersthofen : St. Jakobus Gersthofen |

Das Jugendorchester Gersthofen lädt ganz herzlich zum Kirchenkonzert am Sonntag, den 23. Oktober 2016 ein. Das B-, das A- und das Ü18-Orchester tragen jeweils konzertante Blasmusik vor. Das Konzert beginnt um 16.00 Uhr in der Kirche St. Jakobus in Gersthofen. Der Eintritt ist frei.