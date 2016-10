Zweimal Gold für das Laufteam Garbsen

Besser konnte es für das Laufteam Garbsen beim Birkhahnlauf in Schneeren nicht laufen. Nicht nur Pascal Artmann gewann in der Alterklasse U 20 den Lauf über 1,3 km in 5:13 min und bekam dafür eine Goldmedaille. Nach langer Zeit schnürte auch Trainer Markus Dickert einmal wieder seine Laufschuhe und war über 1,7 km in der Altersklasse M 35 erfolgreich.

