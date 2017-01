Erfolgreicher Abschied aus der Jugendklasse

Seinen Abschied aus der Jugendklasse feierte Pascal Artmann vom Laufteam Garbsen mit einem Sieg in der Klasse U 20 beim Silvesterlauf in Poggenhagen. Für die 8,2 km lange Strecke benötigte er 33:01 min und belegte damit in der Gesamtwertung aller 167 Teilnehmer Rang 8.

Trainer Markus Dickert zeigte sich sehr zufrieden, nun gilt es die Erfolge auch in der Männerklasse fortzusetzen.

