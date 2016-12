4. Meyenfelder Hallencup, am Samstag, 7. Januar 2017, ab 9:30 Uhr, im JKG

MEYENFELD.

Endlich wieder Hallenfussball!

Am Samstag, den 7. Januar 2017, veranstalten die I. Herren ihren 4. MTV Meyenfelder Hallencup in der Sporthalle des Johannes-Kepler-Gymnasiums. Das erste Spiel wird um 9:30 Uhr angepfiffen.Es wird in 2 Gruppen mit jeweils sieben Mannschaften gespielt. In der Gruppe "GUMPERT" spielen der TSV Berenbostel, TUS Gümmer, SV Northen-Lenthe, Garbsen SC, TUS Holle-Grasdorf, Titelverteidiger TSV Limmer sowie der Veranstalter MTV Meyenfeld.In der zweiten Gruppe "PALMBERG" treffen folgende Mannschaften aufeinander: TSV Stelingen, TuS Harenberg, SV Odin, SV Dedensen, FC Mecklenhorst, TUS Garbsen, SG Limmer. Die Finalspiele beginnen ca. um 17 20 Uhr. Das Endspiel wird gegen 18:30 Uhr ausgetragen.Neben den Prämien für die ersten 6 Plätze erhält der Turniersieger auch einen Wanderpokal.Wie auch in den letzten Jahren, wartet auf jeden (Besucher und Spieler) wieder eine riesige Tombola mit wertvollen Preisen im Gesamtwert von über 1.500,00 €. Der Lospreis beträgt einen Euro. Für das leibliche Wohl bei fairen Preisen wird gesorgt. Der Eintritt ist frei und die Veranstalter des MTV Meyenfeld freuen sich auf spannende Spiele in einer vollen Halle.