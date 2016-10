Tennet schlägt neue SuedLink Trassen für Garbsen vor

FRAGE: Warum werden die bereits vorhandenen Gasleitungen nicht zum Transport der Energie von Norden nach Süden genutzt?

FRAGE: Warum werden die bereits vorhandenen Speicherkazitäten nicht genutzt?

FRAGE: Warum wird hier - ohne Rücksicht auf vorhandene Raumwiderstände - geplant?

FRAGE: Warum wird die Energiewende nicht durch dezentrale Energieerzeugung vorangetrieben?

Allerdings führen die neuen Alternativen ALT_057 und ALT_058 - genau wie die ALT_091 - mitten durch Garbsen. Garbsen wird bereits stark durch den Mittellandkanal, die B6, die A2 (alles in Ost/West-Richtung), den Militärflughafen Wunstorf sowie den Flughafen Hannover belastet.Die Alternativtrassen (57/58) verlaufen in Nord/Süd Richtung senkrecht zur vorhandenen Infrastruktur in Garbsen: Sie entsprechen nicht dem Bündelungsgebot.Neue Starkstromtrassen geben keine Antwort auf die noch immer offene Speicherfrage. Sie haben eine Speicherdauer von wenigen Stunden. Dagegen bietet das vorhandene Gassystem heute bereits eine Speicherdauer von bis zu drei Monaten.Die Alternativen 57 und 58 durchscheiden wertvolle und geschützte Natur-, Erholungs- u. Freiräume der Stadt Garbsen und zerstören die Landschaftsschutzgebiete.In Deutschland sind regionale, mittelständische Betriebe aus Windkraft, Photovoltaik, Biogasanlagen, Blockheizkraft und Wasserkraft in der Lage, Energie zu erzeugen. Hierfür ist der Ausbau der Starkstromtrassen nicht notwendig.