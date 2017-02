Theaterclub Garbsen: Rückblick #03

-----------------------------------Kurt und Adolf, zwei Rentner auf der Flucht!Der eine abgehauen aus dem Altenheim, der andere der nervigen Familie entkommen, die ihn in eben dieses Stecken wollten. Na da haben sich aber zwei gefunden!Ihren Auftritt hatten die beiden rüstigen Rentner 2012 bei „Bulette, Currywurst und Pommes“.Damals noch unter der kreativen Leitung von Mathias Lau, sind die 15 Darsteller in über 60 verschiedene Rollen geschlüpft. Gezeigt wurden so viele Momentaufnahmen an einer typischen deutschen Autobahnraststätte, an welcher sich die Paare getroffen oder verloren haben. Aber eine Person durfte natürlich nicht fehlen!Penny, die Besitzerin der Hansi-Bar!2012 – „Bulette, Currywurst und Pommes“