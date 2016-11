Tanja Lasch – neue Single "Komm nach Berlin" (VÖ 18.11.) – Video jetzt online – auf Tour mit Fantasy

"Komm nach Berlin" Video:Als erste Single-Auskopplung haben sich Tanja Lasch und Erfolgsproduzent Stefan Peters für den Song "Komm nach Berlin" entschieden. Seit vielen Jahren wohnt Tanja bereits mit ihrer Familie in der Hauptstadt, deswegen fiel die Entscheidung welche Stadt im Titel am besten passen würde, nicht schwer... Es musste Berlin werden, denn "Zuhause ist da, wo dein Herz ist."So entstand auch die Idee zum Song: "Was nützt einem der schönste Ort der Welt, wenn man ihn nicht mit einem Menschen den man liebt, gemeinsam erleben darf. Großstadtgetümmel, Neonlichter und all die bunten Farben dieser Stadt verblassen, weil ihre große Liebe kilometerweit entfernt ist. So hat sie nur den einen Wunsch: Er soll zu ihr kommen, so dass sie Hand in Hand durch die Straßen laufen. Auf den Dächern der Stadt den Sonnenuntergang genießen können und einfach bei sich sind. Das Leben ist einfach zu kurz um Entscheidungen lange im Voraus zu planen."Wahre Worte, die viele Liebende gut nachvollziehen können. So müssen wir alle im Leben mal unbequeme Entscheidungen treffen. Aber solange die Liebe am Ende siegt, werden wir diese Entscheidungen nicht bereuen...Die neue Single "Komm nach Berlin" von Tanja Lasch ist ab sofort erhältlich und macht viel Lust auf das neue Album "Herzkino".