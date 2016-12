Pikotaro – „Pen-Pineapple-Apple-Pen“ auf Platz 2 der beliebtesten Youtube-Videos des Jahres

PIKOTAROs Track „Pen-Pineapple-Apple-Pen“ ist eine weltweite Online-Sensation! In den diversen kursierenden Versionen erreicht das Video insgesamt über eine halbe Milliarde Klicks. Nun ist es offiziell eines der beliebtesten Youtube Videos des Jahres. Youtube hat anhand von Aufrufen, Likes, Shares, Suchen, Parodien, Remixen und Kommentaren die Top 10 Videos ermittelt, über die 2016 alle Welt gesprochen hat. Pikotaros Hit „Pen-Pineapple-Apple-Pen“ ist hinter Adeles Carpool Karaoke mit James Corden auf Platz 2 gelandet.



Das Video zur „PPAP vs Axel F.“ Version:





Das Phänomen „PPAP“ begann als PIKOTARO seinen Song auf YouTube postete. Das globale Lauffeuer startete auf den Handys von meist weiblichen Teenagern in Japan und wurde innerhalb kürzester Zeit zum internationalen Hype. TIME, BBC, CNN und andere Medien in Europa, Asien und den USA wurden auf die skurrile Sensation aufmerksam und widmeten „PPAP“ weltweit Meldungen und Berichte. Als schließlich sogar Justin Bieber , der die gewaltige Anzahl von 88 Millionen Followern hinter sich hat, das Video auf Twitter als sein „Lieblingsvideo“ bezeichnete, zündete er damit eine virale Explosion. In der Zwischenzeit hat PIKOTARO auf seiner Page augenzwinkernd geantwortet: „Justin Bieber ist mein Lebensretter.”



Der Original-Track „PPAP (Pen Pineapple Apple Pen)“ von PIKOTARO ist in der Long-Version digital bereits überall erhältlich – nun gibt es mit der „PPAP vs Axel F.“ – Version die perfekte Ergänzung des Viralhits für die Floors dieser Welt. Mit diesem spektakulären Erfolg im Rücken sollte man für PIKOTAROs kommende Moves jetzt schon mal den nächstgelegenen Kostümverleih plündern ...

