Großes Frauenfrühstück – Perfekt, aber K.O.

Eine möglichst gute Mutter, Tochter, Partnerin sein, Haus und Hof voll in Schuss, natürlich perfekt im Beruf und in der Freizeit will man auch das Beste …

Klingt übertrieben?



Unsere Referentin: Waltraud Eichinger



Informationen



Unsere Motivation für Frauenfrühstückstreffen

Aber ist es nicht genau das, wie viele von uns meinen, erscheinen zu müssen: In allem perfekt sein?Mut zum Unperfekten, überlegen, was wann wirklich wichtig ist und über sich selber lachen können – diesen Zuspruch erhalten Sie in diesem Vortrag.Wir freuen uns, wie immer, sehr auf den gemeinsamen Morgen mit Ihnen, Gott segne Sie bis dahin.Ihr FrauenfrühstücksteamBildungsreferentin an der Katholischen Landvolkshochschule Niederalteichgeboren am 23.07.1968 in AltöttingStudium: Lehramt an Grundschulen mit Schwerpunkt katholische Theologie, anschließend Tätigkeit als GrundschullehrerinAusbildung zur Gestaltpädagogin (IGB)Bildungsreferentin an der Katholischen Landvolkshochschule Niederalteich mit den Schwerpunkten Persönlichkeitsbildung, Familienbildung, Frauenbildung, religiöse Bildunglangjährige Referententätigkeit mit Vorträgen zu den Themen „Lebe den Tag, wie er dir gegeben ist“, „Miteinander im Auf und Ab des Lebens – wie Beziehungen gelingen können“ und „Perfekt – aber k.o.“verheiratet, 3 KinderZielgruppe: Frauen jeden AltersVeranstaltungstag: 11. März 2017Veranstaltungszeit: 9.00 – 12.00 UhrVeranstaltungsort: Freie evangelische Gemeinde Oskar-von-Miller-Str. 10, FürstenfeldbruckUnkostenbeitrag: € 12,00Sollte Ihnen der Unkostenbeitrag aus finanziellen Gründen nicht möglich sein, sind Sie trotzdem herzlich eingeladen.Für Mütter mit kleinen Kindern besteht die Möglichkeit, den Vortrag in unserem „MutterKind-Raum“ mitzuerleben.Anmeldungen erbitten wir bis Sonntag, den 5. März 2017bei Dorothee Pfeiffer, Tel. 08141 / 387992oder per E-Mail an frauen@feg-ffb.deAufgrund der begrenzten Teilnehmerinnenzahl empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung.Wir bitten um rechtzeitige Absage bei Verhinderung, um denjenigen auf der Warteliste eine Teilnahme zu ermöglichen. Vielen Dank.aus dem Alltagstrubel herauskommen, Zeit für sich und andere haben, auf neue Gedanken kommen, mit anderen Frauen reden, Neues über Gott und die Welt erfahren und natürlich köstlich frühstückenaktuelle, gesellschaftsrelevante Themen aufgreifen und aus biblischer Sicht beleuchteneinen lebendigen generationen- und konfessionsübergreifenden Austausch miteinander führen