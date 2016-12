Neujahrswanderung der Friedberger SPD

Friedberg : Bahnhof |

Mit seiner Neujahrswanderung am Dreikönigstag gibt der SPD Ortsverein traditionell den Startschuss für ein neues politisches Jahr ab.



„Auch 2017 wollen wir wieder voll durchstarten und uns weiter alten und neuen Herzensangelegenheiten widmen“, so Ulrike Sasse-Feile, die erst im vergangenen Herbst als Vorsitzende an die Spitze der Friedberger Sozialdemokraten rückte und nun ihr erstes volles Amtsjahr vor sich hat.



Thematisch knüpft die Neujahrswanderung an Projekte an, deren Grundsteine bereits 2016 gelegt wurden und die nun weiter verfolgt werden sollen. „Wir freuen uns, dass uns unser Bürgermeister Roland Eichmann die Pläne zum Umbau der Bahnhofstraße, die Ideen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt und Verkehrsberuhigung der Ludwigstraße, sowie die nächsten Planungen rund um den Schlossweiher vorstellt“, so Sasse-Feile begeistert. „Ergänzend wollen dann auch wir vom SPD Ortsverein unsere Konzepte präsentieren.



Alle Friedbergerinnen und Friedberger sind herzlichst eingeladen, ihre Ideen und Wünsche einzubringen, mit uns konstruktiv zu diskutieren und so erfolgreich ins neue Jahr zu starten.“



Die Neujahrswanderung der SPD startet am 06.01.2017 um 13 Uhr am Friedberger Bahnhof. Nach dem circa zweistündigen Rundgang ist ein gemütlicher Ausklang des Ausflugs im Altstadtcafé Weißgerber geplant. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!