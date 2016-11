Faschingsparty bei den Sportfreunden Friedberg

Friedberg : Vereinsheim Sportfreunde Friedberg |

Traditionell am Vorfaschingssamstag steigt die alljährliche Faschingsparty bei den Sportfreunden. Am 18. Februar geht's im Vereinsheim richtig ab, wenn die Ostler "in den Siebzigern", so das diesjährige Motto, feiern. Unser etabliertes DJ-Team heizt allen Tanzwütigen wieder kräftig ein, während man an der vermutlich geilsten Bar Friedbergs seinen Flüssigkeitsverlust wieder ausgleichen kann. Und unser Wirt Recep sorgt wie immer für den kulinarischen Erfolg unserer Party.



Eintritt: 6€, für Rentner und Studis 4€ - viel Spaß für wenig Geld!



Karten gibt's jeden Donnerstag abend im Sportheim oder bei "Patchwork" in der Bauernbräustr. 4 in Friedberg