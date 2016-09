12. Friedberger Adventskonzert in St. Jakob

Friedberg : Stadtpfarrkirche St. Jakob |

Am ersten Advent, Sonntag dem 27. November gestaltet die Städtische Jugendkapelle Friedberg unter der Leitung von Andreas Thon mit dem Kinder-und Jugendchor der Stadtpfarrei ein Konzert in der Friedberger Stadtpfarrkirche St. Jakob. Diesmal unter der Leitung des neuen Kirchenmusikers Moritz Hopmann. Beginn ist um 16 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Jakob. Die Spenden sind wie immer zu Gunsten einer sozialen Friedberger Einrichtung. Neben den Chorstücken erklingen fogende Instumnetalstücke gespielt von der Jugendkapelle:



Elysium von Robert Finn

Der holländische Komponist Robert Finn schrieb diesen wunderschönen Choral Elysium, die lateinische Form des griechischen Elysion = Ort der Seligen. Das gut ausbalancierte Werk führt zu einem eindrucksvollen Höhepunkt, der sich dann wieder auflöst, stets mit dem Thema im Gedächtnis.



Canterbury Choral von Jan Van der Roost

Unmittelbarer Anlass für diese Komposition war die Besichtigung der wunderschönen Kathedrale der englischen Stadt Canterbury, in welcher über Jahrhunderte hinweg so viele gute Kompositionen erklungen sind. Jan Van der Roost nutzte dabei die reichhaltige Klangfarbenpalette eines symphonischen Blasorchesters voll aus. Neben Solo-Abschnitten für verschiedene Instrumente gibt es einige massive Tutti-Passagen, die das Blasorchester wie ein riesiges Organ klingen lassen.



The Other Side von Stijn Roels

Das Werk beschreibt die Trauer über den Verlust eines geliebten Menschen, die Erinnerung an die schönen Momente und den Abschied verbunden mit der Hoffnung dass es diesem Menschen nun nach dem Übergang in en „anderes Leben“ gut geht.