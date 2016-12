Friedberg : Wanderweg 13. |

Die Theatergruppe Ottmaring e.V. präsentiert heuer die Komödie "Da Himme wart net".

Das Stück in drei Akten von Markus Scheble und Sebastian Kolb spielt ab dem 27. Dezember um 19:30 Uhr in der Turnhalle der Johann-Peter-Ring,Volksschule; Wanderweg 13.

Der CSU Stammtisch besucht das Stück am letzten Spieltag, am 2. Januar 19.30 Uhr.

»Da Himme wart net« erzählt die Geschichte des gerade verstorbenen Polizeibeamten Stelzl, der im himmlischen Wartezimmer vom Einlass ins Paradies träumt. Bevor es aber so weit ist, wird ihm noch eine allerletzte Aufgabe gestellt. Er soll den kürzlich ebenfalls verschiedenen Schreinermeister Bömmerl in 24 Stunden hinauf in den Himmel geleiten. Mehr und mehr entwickelt sich die Sache zu einer Herausforderung ...