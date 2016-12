Dressurkurs beim Reitverein Thierhaupten/Ötz e.V.

Einladung zum Dressur-Lehrgang

beim Reitverein Thierhaupten/Ötz e.V.

auf der Reitanlage Meir, Thierhauptener Str. 6, 86672 Thierhaupten



am 04. und 05. März 2017

mit Sonja Hümpfner

Pferdewirtin Bereich Reiten

Erfolgreich in Dressurprüfungen bis Klasse S



Lehrgangsgebühr: 50,00 € / pro Person/Pferd/Wochenende

Anlagennutzung für Gäste: Boxengebühr bei Bedarf

zuzüglich 20,00 € pro Pferd/Tag

Heu zum Nachkaufen Portion 5,00 €



bitte vorab Anmeldung:

per Telefon Tel. 0177-213 03 70 oder E-Mail: hildegard-steiner@t-online.de



Bitte entsprechend den Anweisungen der Reitanlage Meir parken! Parkplatz vor der neuen Reithalle benutzen. Bei den Boxen ist erste Einstreu inklusive, Heu kann nachgekauft werden Bitte den Mist nicht auf dem Parkplatz, sondern in den bereitgestellten Mistkarren der Anlage entsorgen!



Bitte bei Anmeldung angeben:

Name Vorname, Pferdename

Vollständige Adresse

Tel.Nr. / Handynr.

E-Mail-Adresse

Leistungsstand Reiter und Pferd

Trainingstage

Reservierung erfolgt nach Eingang der Anmeldung und Zahlungseingang (begrenzte Teilnehmerzahl)



Anmeldungen bis 25. Februar 2017

E-Mail: hildegard-steiner@t-online.de

Tel. 0177-2130370