"Schätze aus dem Gemeindearchiv in Ellgau"

Spannende Zeugnisse aus der Gemeindegeschichte

Arbeitskreis Chronik zeigt „Schätze aus dem Gemeindearchiv“



Von Rosmarie Gumpp

Ellgau: Hermine Zwerger steht stolz vor einem Zeitungsausschnitt im Foyer des Rathauses und erklärt ihn gerade den beiden Ausstellungsbesucherinnen. Die Leiterin des Arbeitskreises Chronik in der Gemeinde Ellgau erstellte zusammen mit ihrem Team eine interessante Ausstellung, die diverse „Schätze aus dem Gemeindearchiv“ zum Vorschein bringt. Da gibt es spannende Zeitungsartikel oder sonstige schriftliche Aufzeichnungen, die so manchen Besucher zum Staunen und auch Nachdenken bringt. Beispielsweise ist das Schriftstück der amerikanischen Militärregierung zu sehen und zu lesen, das die Ernennung von Xaver Gaugenrieder zum ersten Bürgermeister nach Kriegsende in englischer und deutscher Sprache aufweist; auch vom ersten Ellgauer Gemeinderat in 1945 kann nachgelesen werden. Xaver Gaugenrieder war dann 33 Jahre das Ellgauer Gemeindeoberhaupt. Originalzeitungsausschnitte berichten von unbekannten Leichenfunden am Ellgauer Lechufer, erzählen vom ersten Strom in der Lechgemeinde (1919/1921), erinnern an die Schulhauseinweihung im Jahre 1965 oder informieren über die Gründung einer Milchverwertungsgenossenschaft im Jahre 1967. Besonders wertvolle Schriftstücke führen in das Jahr 1804 zurück und bestätigen die erste Feuerordnung für Ellgau. Der Besucher bringt auch in Erfahrung, dass die Ellgauer Feuerwehr 1879 gegründet wurde. Viele weitere interessante Schriftstücke laden zum Besuch ein. Der Arbeitskreis Chronik zeigt die Schätze aus dem Gemeindearchiv am Donnerstag, 19. 01. 2017 und eine Woche später, 26. 01. 2017 während der Bürgersprechstunden zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr. Das Publikum hat auch noch die Möglichkeit, am Sonntag, 22. Januar 2017 von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr im Foyer des Ellgauer Rathauses die spannenden Zeugnisse aus der Gemeindegeschichte zu bestaunen und zu erkunden. Bürgermeister Manfred Schafnitzel bedankte sich bei Hermine Zwerger im Namen der politischen Gemeinde für die Erstellung dieser einmaligen Ausstellung.