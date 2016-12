Veganes Schmalz

Veganes Schmalz ist super lecker und kann wie Schweineschmalz verwendet werden, also als Brotaufstrich oder als Zutat im Grünkohl oder Rotkohl.



Ich fülle das vegane Schmalz leicht abgekühlt in schöne Glaser mit Schraubdeckel (bis zum Erstarren mehrmals umrühren), so ist es dann im Kühlschrank bis zu einem halben Jahr haltbar.



Hier mein Rezept:



200g Kokosfett (Palmin) in einem Topf langsam erwärmen

90ml Sonnenblumenöl dazugeben

1 Zwiebel und

1 Apfel in kleinen Würfeln ca. 3 Minuten mitgaren, dann,je nach Geschmack

Salz

Majoran

Bohnenkraut

Kümmel

groben Pfeffer dazugeben, kurz aufkochen lassen - fertig!

Gefällt mir