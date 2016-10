Duisburg : Toeppersee |

Der Toeppersee

befindet sich in Duisburg - Rheinhausen und ist rund 50 Hektar groß, die Wassertiefe beträgt an der tiefsten Stelle 10 Meter.Rund um den See gibt es vielfältige Freizeitangebote.Im Oktober allerdings ist es in aller Regel ruhig, beschaulich und hebstlich farbig - heute vormittag war es ein guter Ort, die Seele baumeln zu lassen.