Ausstellungskatalog Museum Kunstpalast

Claudia Blümle / Beat Wismer: Hinter dem Vorhang. Verhüllung und Enthüllung seit der Renaissance - von Tizian bis Christo; Hirmer Verlag München 2016; 340 Seiten; ISBN: 978-3-7774-2646-4



Die Ausstellung "Hinter dem Vorhang. Verhüllung und Enthüllung seit der Renaissance - von Tizian bis Christo" ist vom 1. Oktober 2016 - 22. Januar 2017 im Museum Kunstpalast in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf zu sehen. Dies hier ist der dazugehörige Ausstellungskatalog.



Natürlich ist es dies ein gut gemachter Ausstellungskatalog, der gefällt. Schließlich stellt er im Bildteil die ausgestellten Kunstwerke farbig vor. Selbstverständlich werden sie im Textteil auch für den interessierten Laien gut und leicht verständlich vorgestellt, so daß der Ausstellungsbesucher = Käufer seinen Nutzen daraus ziehen kann.



Gleichzeitig bietet das Buch aber auch mehr.



Am Ende des Ausstellungskataloges werden seine Autoren mittels einer Kurzbiographie vorgestellt. Dort ist ersichtlich, daß hier Fachleute Essays veröffentlichen.



Wer sich Zeit und Muße zur Lektüre nimmt, wird hier auch umfangreich in kunsthistorische Zusammenhänge eingeführt. Wie sind Bilder hinsichtlich ihrer Entstehungszeit einzuordnen? Was bedeutet ihre Symbolsprache? Wie sehen die ideengeschichtlichen Zusammenhänge aus? Diese Fragen seien hier beispielhaft dafür genannt, was die Autoren bewegt.



Der Vorhang, das Verhüllen und Enthüllen sin die Themen dieser Ausstellung. Von daher werden die Exponate natürlich nur unter diesem Blickwinkel betrachtet. Dem Leser bleibt es natürlich selbst überlassen, sich seine eigenen Gedanken zu der ausgestellten Kunst zu machen.

