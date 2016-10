9. Kunst- und Lichternacht mit Late-Night-Shopping in Donauwörth (CID)

Donauwörth : Innenstadt |

5. November 2016 von 18:00 bis 00:00 Uhr - Donauwörth

Im Rahmen der beliebten Kunst- und Lichternacht erstrahlen bereits zum neunten Mal am Samstag, 5. November, diverse öffentliche Gebäude in Donauwörth in neuem Farbglanz. Auch dieses Jahr werden Rathaus, Landratsamt, Rieder Tor und das Färbertörl durch Illuminationen und Lichtspiele zum Leben erweckt und schaffen somit eine besondere Einkaufsatmosphäre in der Innenstadt.