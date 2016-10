Jam-Session-Reihe im Dillinger Cilli

Jam-Sessions sind seit den Anfängen des Jazz für die Musiker Quelle für neue Ideen und Inspirationen. In großen Städten haben Jam-Sessions eine lange Tradition. Nun soll es auch in Dillingen eine Session-Reihe mit erst mal drei festen Terminen im Oktober, Dezember und Februar geben.



Die Jazz-Formation Majazztic mit Sonja Lorenz (Flöte), Christian Kempter (Vibraphon), Gerhard Rehm (Gitarre), Wolfgang Düthorn (Kontrabass) und Tom Höpfner (Schlagzeug) stellt die Basisbesetzung und Rhythmusgruppe, zu der Mitmusiker und Sänger einsteigen können. Bei entsprechender Resonanz bei Zuhörern und Mitmusikern soll aus diesen Einzelterminen eine kontinuierliche Session-Reihe entstehen, die auch anderen Bands und Jungmusikern eine Bühne geben soll.



Als Session Stücke sind zunächst eingängige Jazz- und Latin-Standards aus dem Realbook wie z.B. "Blue Bossa", "Autumn Leaves" oder "Take The A Train" angedacht. Neben reiner Jazzmusik ist die Session auch für andere Musik-Genres wie Blues, Songwriter, Weltmusik, etc. offen. An Instrumenten werden Schlagzeug, Piano, Gitarren-Verstärker und Mikrophone bereit stehen. Teilnehmen kann man mit nahezu jedem Instrument, egal ob Blasinstrument, Gitarre, Tasten- oder Streichinstrument. Auch Sänger sind willkommen. Einzige Bedingung ist, dass die Musik 100% live gespielt wird, also kein Karaoke oder Computer-Begleitung!



Der regelmäßige Stammtisch soll den Musikern aus der Umgebung eine Plattform für neue Ideen, Kennenlernen anderer Musiker und Erfahrungsaustausch bieten. Weitere Infos zur Jam-Session und ggf. Noten können unter www.majazztic.com oder Telefon 09076/448 erfragt werden. Die Veranstaltung beginnt um 20.00 Uhr. Der Eintritt ist für Musiker und Zuhörer frei.



Termine:

20.10.2016

22.12.2016

16.2.2017