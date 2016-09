Seraphin Trio live im Eukitea

Diedorf : Theaterhaus EUKITEA |

Ein ganz besonderer Hörgenuss erwartet alle Klassikliebhaber im neuen Jahr:

Das renommierte Seraphin Trio wird mit musikalischer Brillianz, temperamentvollem Spiel und feiner Harmonie den EUKITEA Klangraum in akustisches Strahlen versetzen. Gegründet 1984, hat sich das Trio seither unter den europäischen Klaviertrios einen Spitzenplatz zugesichert. Konzertreisen führten die Musiker nicht nur durch Deutschland, sondern auch durch verschiedene Länder Europas wie Schweden, Österreich, Spanien, Moldavien und Rumänien, wo sie von Publikum und Presse begeistert aufgenommen wurden.



Klavier: Gottfried Hefele unterrichtet seit 2002 als Professor Klavier an der Musikhochschule in München. Er ist Preisträger vieler nationaler und internationaler Wettbewerbe und kann auf eine ausgedehnte Konzerttätigkeit in Deutschland und dem europäischen Ausland blicken.



Violine: Wilhelm F. Walz ist auch als Dirigent und Künstlerischer Leiter von Festivals und Konzerten tätig.



Violoncello: Julien Chappot ist 1. Solocellist bei den Augsburger Philharmonikern und seit 2011 Mitglied des Seraphin Trio. Meisterkurse bei Maud Tortelier, Siegfried Palm, Philippe Muller, Gary Hoffman, Eberhard Feltz und dem Orpheus Quartett prägten den in Paris geborenen Cellisten.



Programm:



- Beethoven Trio



- Variationen über „Ich bin der Schneider Kakadu“ op. 121a in g-Moll/G-Dur



- Smetana Trio in g-Moll, op. 15



- Schubert Trio, B- Dur, D471



Eintritt: 28 € / erm. 24 € / Schüler & Studenten 18€



Karten reservieren:

E-Mail: tickets@eukitea.de | EUKITEA Karten-Tefefon: 08238/96474396



Kartenvorverkauf: Bei uns im Theaterhaus EUKITEA, im Café Pustet in Augsburg (im Bücher Pustet, Karolinenstraße 12) oder in der Buchecke Diedorf (Hauptstraße 29).