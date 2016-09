"DIE ZAUBERFLÖTE“ mit dem Papiertheater Multum in Parvo & Live-Musik

Oper für die ganze Familie mit Live-Musik des Königsbrunner Kammerorchesters.

Wer kennt sie nicht: den lustigen Vogelfänger Papageno, der seine liebe Mühe mit dem ihm auferlegten Schweigegebot hat oder die imposante Gestalt der Königin der Nacht mit ihrer weltbekannten Arie «Der Hölle Rache brennt in meinem Herzen» …Erleben Sie eine aufwändige Operninszenierung mit vielen schönen Bildern und glanzvollen Effekten des Meringer Multum in Parvo Opernhauses. Das Königsbrunner Kammerorchester wird die Opernaufführung der Papiertheater-Betreiber live begleiten. Die Operninszenierung stammt vom Opernhausintendanten Benno Mitschka, das Musik-Arrangement vom Orchesterleiter Christoph Teichner.Spiel:Papier-theater Multum in ParvoLive-Musik:Königs-brunner Kammer-orchesterEintritt:15 €/ erm. 12 € / Kinder 7 €Karten reservieren:E-Mail: tickets@eukitea.de | EUKITEA Karten-Tefefon: 08238/96474396Kartenvorverkauf: Bei uns im Theaterhaus EUKITEA, im Café Pustet in Augsburg (im Bücher Pustet, Karolinenstraße 12) oder in der Buchecke Diedorf (Hauptstraße 29).