Kampf der Kulturen in Schwerin, Mecklenburg und Vorpommern

Schwerin : Marienplatzgalerie |

Massenschlägerei in Schweriner Innenstadt

Messerstecherei auf Bahnhof

Schwerin kommt kaum noch zur Ruhe und auch in anderen Landesteilen vergeht kaum noch einTag, wo es nicht zu Vorfällen in Zusammenhang mit Zuwanderen kommt.In den letzten Tagen scheint die Gewalt unter den Zuwanderen oder Flüchtlingen zu eskalieren. In Schwerin kann man davon ausgehen, das es dort zu einer verabredeten Schlägerei gekommen ist.In Schwerin geht die Angst um, beim Discounter unterhalten sich Frauen darüber, nicht mehr mit der Strassenbahn in die Stadt zu fahren und die Innenstadt zu meiden. Nur in den Centern scheint man noch sicher, sagt eine junge Frau. Aber da muss ich erst einmal hinkommen, sagt die Andere.Was macht die Politik? Die geht derweil zur Tagesordnung über, Herr Backhaus beschäftigt sich mit der Grünen Woche und fragt sich wo es diesmal wohl am besten schmeckt. Herr Caffier bastelt an seiner Reservistenkarriere und klettert dort stramm die Offiziersleiter hoch oder ist in Karlsruhe auf Gespensterjagd.Herr Sellering musste auf den Nachwuchs aufpassen und meldet sich nun pünktlich nach dem gescheiterten NPD Verbotsantrag mit einer ganz wichtigen Botschaft zurück, das nun der NPD die Gelder entzogen werden müssen.Die AfD Spitze nähert sich Potsdam, die SPD verleirt am Schloss die Orientierung wenn es um die NPD geht und die CDU versinkt im Sumpf aus der Flüchtligskrise. Vermutlich wird jetzt auch wieder der Storch Heinar auf die Startbahn geschoben, um wie Phönix aus der vermeitlichen Asche der NPD zu steigen. Gelichzeitig findet im Nachbarland Polen, die größte NATO Übung aller Zeiten, an der Grenze zu Russland statt.Noch ein Wort zur Schweriner Volkszeitung, es ist eine bodeslose Frechheit dieser Zeitung, das Volk im Titel zu tragen und gleichzeitig immer und immer wieder, die Meinung des Volkes abzuschalten. Vielleicht hat die Zeitung die Wendezeit überlegt, aber mit Sicherheit wird sie, diesmal auf der Strecke bleiben.Der wichtigste Satz der SVZ:Die Kommentare wurden für diesen Artikel deaktiviert