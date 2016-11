...denn sie wissen nicht was sie tun

Einfach nur zum Fremschämen!

100 Prozent Glamour-Faktor

Wir tanzen auch auf GräbernUnglaubliche Arroganz und völlig daneben. In Zeiten wo der kalte Krieg immer heißer wird, tausende Menschen in einem sinnlosen Krieg nicht nur in Syrien sterben und auf der ganzen Welt Kinder hungern und verhungern , Millionen Menschen auf der Flucht sind, feiert man 100 Prozent Glamour Faktor!Kindertafeln, Millionen Bürger auf Sozialhilfe angewiesen, Altersarmut, prekäre Arbeitsverhältnisse, alles kein Problem.Joachim Böskens, Chefredakteur von NDR1 Radio MV, „Nicht jeder, der ein Handyvideo ins Netz stellt, ist ein Journalist.“ Sicher nicht, aber er teilt uns manchmal sogar die Wahrheit mit!Als Bürger dieses Landes schäme ich mich für alle die an dieser Selbstinszenierung teilnehmen.„In dunkeln Zeiten wurden die Völker am besten durch die Religion geleitet, wie in stockfinstrer Nacht ein Blinder unser bester Wegweiser ist; er kennt dann Wege und Stege besser als ein Sehender. Es ist aber töricht, sobald es Tag ist, noch immer die alten Blinden als Wegweiser zu gebrauchen.“ (Heinrich Heine)Passt gut zur Glamour