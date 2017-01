Bürger können der Wohnungsgesellschaft Schwerin Geld leihen

Schwerin : Wohnblock |

Die Schweriner Wohnungsgesellschaft WGS Schwerin geht neue Wege.Wer sein Geld "arbeiten" lassen will und bei einer Laufzeit 13 Monaten 4% Zinsen haben möchte , kann der WGS Geld leihen.Dieses Geld wird ausschließlich für den Neubau (?) bzw Sanierung eines Plattenbaus im Stadtteil Neu-Zippendorf verwendet und ist zweckgebunden.Scheinbar hat die WGS das Geld innerhalb kürzester Zeit zusammen bekommen, wie einem Beitrag der Schweriner Volkszeitung zu entnehmen war.Hier titelte die SVZ ; WGS-"Aktien" schnell weg. Das Geld in Höhe des Finanzierungsziel von 850 000 Euro war innherhalb von 52 Stunden erreicht.Der Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Herr Köching war positiv überrascht. 113 Anleger aus Schwerin und Umgebung gaben der WGS im Durchschnitt ca. 7687 Euro.Überrascht war ich allerdings auch von der Vermarktung der Immobilie die im Internet angespriesen wird, wie Warmbier.Einiges liest sich tatsächlich wie ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht,in der Lagebeschreibung spricht man von einem:Unter: "Mikrostandort" findet man den UntertitelHier heißt es weiter: " Das Wohnen im Objekt „Neubrandenburger Straße” zeichnet sich durch nahe gelegene Einkaufsmöglichkeiten aus. So ist der Wochenendeinkauf beim Supermarkt, der in nur fünf Minuten zu Fuß erreichbar ist, schnell erledigt. Der ebenfalls fußläufig erreichbare Berliner Platz bietet weitere Supermärkte und verschiedene Geschäfte, von einem Friseur über mehrere Bekleidungsgeschäfte bis hin zum Blumenfachgeschäft. Der Kindergarten direkt vor dem Gebäude und der kurze Weg zur Astrid-Lindgren-Schule komplettiert das Spektrum an Versorgungseinrichtungen.Hierzu bleibt anzumerken, das ein Kindergarten direkt vor der Haustür nicht unbedingt ein Plus sein muss, wenn man hier seine Ruhe sucht. Abgesehen davon ist der "Kindergarten" eher ein traurigen Beispiel, wie man einen Stadtteil verkommen lässt, denn das Objekt ist eine Ruine.Der Blumenladen ist schon lange Geschichte und seit Jahren nicht mehr vorhanden, gerade schließt jetzt wieder ein Laden. Einen Frisör gibt es am Berliner Platz nicht mehr, allerdings kann man den Frisör im gegenüberliegenden Altersheim in Anspruch nehmen.Unter RISIKO & SICHERHEITEN findet man auch 2 Sternchen, wohin die Sterne verweisen kann man nicht genau erkennen. Aber ein Sternchen findet man hier:" Die Nachrangdarlehen sind zweckgebunden für das Projekt „Neubrandenburger Straße” und dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden. Dazu werden die Nachrangdarlehen nach Prüfung der Auszahlungsbedingungen vom Treuhänder an die Nachrangdarlehensnehmerin überwiesen.* "Und ein Sternchen hier:" * Das Investmentangebot ist trotz Einsatz dieser Nachrangsicherheiten mit Risiken verbunden. Genauere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte den Angebotsunterlagen, den dort aufgeführten Risikohinweisen sowie dem Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB)."Zudem scheinen die Gelder der Banken auch erst zu fliessen, wenn der eine Vollvermietung eingetreten ist?

" Die Nachrangdarlehen werden durch eine Erhöhung des Kredits der baufinanzierenden Bank nach Fertigstellung und Vollvermietung zurück bezahlt."Auf der Seite: Exporo findet man viel Infos, die der Laie aber nur schwer zusammenbringen kann.Mir stellt sich allerdings der angepriesende Stadtteil in einem etwas anderem Licht dar. Zudem finden jetzt in der Sporthalle in der Perleberger Str. 18, also im direktem Blickkontakt zum "Neubau" die Freitagsgebete der muslimischen Gemeinschaft statt. Über die Gebetszeiten kann sich jeder Bürger informieren, vorerst immer nur am Freitag.Auf einer Orstbeiratsitzung im Dezember 2016 teilte der Flüchtlingsbeauftragte der Stadt, Herr Jäger den Anwesenden noch mit, das die zukünftigen Familienzusammenführungen der Flüchtlinge fast ausschliesslich in den Stadtteilen Neu-Zippendorf und Mueßer Holz stattfinden werden.Auf mich macht dieser Stadtteil einen verwahrlosten Eindruck, von Ordnung und Sauberkeit keine Spur. Die kleinen Vorgärten bieten einen ungepflegten und dreckigen Zustand. Der Pflegedienst beschränkt sich scheinbar die Vernichtung der letzten vorhandenen Büsche. Der Rasen ist voller Dreck, wie Zigarettenkippen und der Rest von Silvester, vom welchem Jahr eigentlich?Von einem aufstrebenden Stadtteil kann man hier wohl kaum sprechen!