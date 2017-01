Anatomische Ausstellung- Echte Körper

Eine Ausstellung der besonderen Art gibt es in Schwerin Anfang Februar zu bestaunen. Für kurze Zeit ist die Ausstellung: "Echte Körper" in Schwerin Süd zu sehen.Der Veranstalter meint:ECHTE KÖRPER ON TOUR – VON DEN TOTEN LERNEN hat sich der Aufgabe gewidmet, anatomisches Wissen an interessierte Besucher zu vermitteln. Grundlage hierfür bildet die umfangreiche Sammlung von Exponaten, bestehend aus konservierten menschlichen Körpern, Organen und Moulagen. Insgesamt umfasst die Ausstellung ca. 200 Ausstellungsstücke.