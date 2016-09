Packendes Herzschlagfinale um deutsche Mannschaftsmeisterschaft

Doch der FFC Hagen brachte schließlich dank eines 21:11, 21:6 Erfolges über CP Gifhorn 2 und einem 21:11, 21:19 über CP Gifhorn den nunmehr 18. DM-Titel dank des besseren Satzverhältnisses unter Dach und Fach. Getrübt wird die Freude allerdings durch die Knieverletzung von David Zentarra. Ob eine OP notwendig ist, wird sich im Laufe der Woche klären. Und auch, ob der Start bei dem EM Ende des Monats in Ungarn gefährdet ist.Vizemeister wurde Flying Feet Haspe, dass den Vorjahreszweiten TV Lipperode auf Rang 3 verwies. Philip Kühne, Marcel Scheffel und Torben Nass blieben beim Saisonfinale ungeschlagen und verbuchten neben den beiden Siegen in den Spitzenspielen sichere Erfolge gegen CP Gifhorn 2 (21:5, 21:12), die eigene Zweitvertretung (21:17, 21:19), den FFC Hagen 3 (21:4, 21:18) und den TV Lipperode 2 (21:14, 21:15).Der TV Lipperode um Philipp Münzner, Sven Walter und Philipp Graefenstein konnte mit Ausnahme der Niederlage gegen Haspe den Heimvorteil nutzen und landete Siege gegen den Cronenberger BC (21:10, 21:12), den TV Lipperode 3 (21:8, 21:7) und den FFC Hagen 2 (21:5, 21.5). Damit erkämpften die Ostwestfalen den dritten Rang vor dem starken Liga-Neuling CP Gifhorn um Tarik Kaufmann, Sem Kostrewa und Maria Zachou als Viertem.Auf Rang 5 im Abschlussklassement schob sich der TV Lipperode 2 um Tobias Tochtrop, Nora Henneböle und Lukas Leonhard, während sich der Cronenberger BC, der auf Nationalspieler Noah Wilke verzichten musste, mit Christian Weustermann, Christopher Berges und Robert Dienemann auf Platz 6 schob. Als Siebter beendete Flying Feet Haspe 2 mit Daniel Nass, Franziska Oberlies, Lina Marie Kurenbach und Wolfgang Nass die Saison, dicht gefolgt vom FFC Hagen 2 mit Florian Krick, Karsten-Thilo Raab und Frida Varga als Achter.Platz 9 ging an TV Lipperode 3 mit Jens Eckernkemper, Kai Sauermann und Tanja Schlette. Zehnter wurde CP Gifhorn 2 um Eren A-Oglou und Hanna Rademacher, während sich der FFC Hagen 3 mit Arne Twer, Constantin Trimborn und Kushtrim Mekolli mit Rang 11 bescheiden musste.