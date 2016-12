Zoo Heidelberg an Weihnachten

Weichnachten im Zoo. Du und Affe !! Der Löwe und Du !!

Leise. Fast mystisch. Momente, die man sich nicht entgehen lassen

sollte. Wenn man Zeit hat. Nein. Wenn man sich die Zeit nimmt.



Jeder, der nicht wegen dem dem leckeren Cappuchino, den Vorführungen

oder dem Spielplatz kommt wird reich belohnt.



Mit Ruhe, Stille im so liebevoll gestalteten Heidelberger Zoo. Keine Menschentrauben, keine Hektik, kein Schlange-stehen. Sondern Stunden

auf Augenhöhe mit Tiger, Ottern, Gorillas, Waschbären und co. Es lässt einem nachdenklich werden, es ist besonders in dieser Stille mit solch wunderbaren einzigarten Lebewesen alleine zu sein. Eben kommt im Radio dass George Michael gestorben ist. Geniessen wir die Lebendigkeit dieser einzigartigen Lebewesen, denn wir wissen nicht wie lange sie noch auf unserer wunderbaren Erde zu sehen sind.



Mord fängt nicht da an wo einer sagt es sind ja nur Tiere, sondern da wo einer

sagt es sind ja nur Pflanzen.



Auch oder gerade im Botanischen Garten oder hier im Zoo wird uns Hektikern

diese Einzigartigkeit aller Lebewesen bewusst und wie viel mehr diese Lebewesen unseren Schutz brauchen.



Frohe Weihnachten

Eure petra

