Film- und Dia-Abend: "Radtouren an Mosel und Neckar"

Auf einem Film- und Dia-Abend am Mittwoch, den 16. November 2016, 19.oo

in der Seniorenbegegnungsstätte (SBS) der Stadt Burgwedel Großburgwedel, Gartenstr. 10.

berichtet der ADFC Burgwedel von zwei 'Radtouren an Mosel und Neckar'



Im ersten Teil des Abends zeigt Manfred Obermann einen 45-Minuten-Film, den er im Juni während einer 8-tägigen Fahrt von Karlsruhe nach Köln drehte. Zusammen mit drei Freunden fuhr er 800 km durch das Elsass über die Vogesen an die Moselquelle, dann entlang der Mosel bis Trier und über die Eifel nach Köln.



Im zweiten Teil berichtet Steffen Timmann von einer einwöchigen Tour auf dem Neckar-Radweg von Villingen nach Heidelberg.

Zu der Veranstaltung sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen.

Der Eintritt ist frei