DRK ruft zum Blutspenden auf

Burgwedel : Gemeindezentrum der St. Petri Kirche |

Der DRK-Ortsverein Burgwedel e.V. ruft alle gesunden Erwachsenen auf, am Mittwoch, den 15.02.2017 zum nächsten Blutspendetermin zwischen 15.00 Uhr und 19.30 Uhr in das Gemeindezentrum der St. Petri Kirche, Küstergang 2 zu kommen. Die starre Altershöchstgrenze von 68 Jahren für Blutspender ist aufgehoben, Erstspender sollten jedoch nicht älter als 59 Jahren sein. Sie erhalten nach Ihrer Blutspende einen Unfallhilfe- und Blutspenderpass in der die Blutgruppe vermerkt ist. Sie kann im Notfall lebensrettend sein. Durch Ihre Blutspende tragen Sie dazu bei, Leben zu retten. Bitte bringen Sie zur Blutspenden ihren Personalausweiß oder Un-fallhilfe- und Blutspenderpass mit.

Während der Blutspende stehen ihnen die Helfer des DRK unterstützend zur Seite. Anschließend sind die Spender zu einem stärkenden Imbiss eingeladen.