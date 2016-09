Schönes Herbstwetter? Es wird weiter geradelt....

Burgdorf : Spittaplatz |

Der ADFC OG Burgdorf/Uetze bietet aufgrund des schönen Herbstwetters auch im Oktober Radtouren an.



Die Nachmittags-Radtour am 6. Oktober um 14 Uhr,

die Feierabend-Radtouren jeweils Dienstag um 17 Uhr und die

Mittwochs-Radtour am 5.10. und 12.10. um 9.30 Uhr -

Start: immer Spittaplatz



- finden bei entsprechendem Wetter statt.



Selbstverpflegung empfohlen

Nichtmitglieder bitten wir um eine Spende in Höhe von 2 €