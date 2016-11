T-Shirt-Sonderverkauf beim Winterkonzert am 13.12.2016 des Gymnasiums Burgdorf

Burgdorf : Gymnasium Burgdorf |

Wunschliste wird länger: tolle Projekte am Burgdorfer Gymnasium brauchen weitere Gönner



iPads, Tore und die LEGO-Roboter-AG suchen Sponsoren über Schulverein

In Zeiten wieder mal enger werdender Haushaltsgürtel debattierte Mitte November der Vorstand des Burgdorfer Schulverein am Gymnasium bei seinem Turnustreffen unter anderem über die immer länger werdende Wunschliste von Neuerwerbungen des Lehrerkollegiums, des Schulelternrats sowie den Wünschen aus der Schülervertretung.U. a. sollen drei weitere Tablets, neue Bücher für die Schulbibliothek, Tore für das Außengelände, Wörterbücher, Experimentierkästen für Physik, mehr oder minder defekte Einrichtungsgegenstrände ausgetauscht oder auch weitere Bauteile für die immer größer werdende LEGO-Roboter-AG forciert angeschafft werden.Weitere Projekte wie der Burgdorfer Kunstkalender 2017, eine Teilzeitkraft in der Schulbücherei oder auch das Schuljahrbuch werden durch den Schulverein, der sich schon seit Mitte der 60er Jahre um die Förderung des Gymnasiums kümmert, werden sehr gern immer wieder vorfinanziert und letztendlich zum Teil auch übernommen.Durch tolle Werbeaktionen konnte der helfen dem Schulverein zu wachsen und viele neue Mitglieder hin zu gewinnen. Durch eine recht geringe Zahl an Austritten gibt es ein deutliches Plus von neuen Gönnern, privat wie auch Firmenmitglieder. Der Schulverein finanziert sich nur durch die Beiträge der Mitglieder und durch einzelne Spende. Mit diese Geldern konnte der Schulverein in 2016 dem Gymnasium Burgdorf wiederum bei etlichen Projekten behilflich sein.Trotz der Mitgliederzuwächse können leider nicht alle Wünsche der Schule umgesetzt werden, dazu reicht das Budget leider nicht aus.Unterstützen Sie den Schulverein für gut ausgebildete, zukünftige Generationen von Schulabgängern – potentiellen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. So sucht der Schulverein dringend nach weiteren Sponsoren, die sich gern mit dem Vorstand in Verbindung setzen können. Näheres wie Spendenkonto oder Beitrittserklärung finden Interessierte auf der Internetpräsenz des Gymnasiums Burgdorf im Bereich Schule / Schulgremien Präsent ist der Schulverein inzwischen auch in Burgdorf und den Ortsteilen durch ausliegende Flyer oder auf einigen Veranstaltungen. Beispielsweise beim beliebten Winterkonzert des Gymnasiums am 13. Dezember ab 19:00 Uhr mit dem T-Shirtverkauf des GymBu und zur Flyerverteilung inkl. freundlicher Beitrittserklärung.Schon vormerken sollten sich alle aktuellen und zukünftigen Mitglieder den Termin für die Jahreshauptversammlung (28.03.2017 / 19:30 Uhr). Neben Neuwahlen (z.B. Kassenwart (m/w) werden natürlich auch aktuelle und zukünftige Projekte angesprochen.In der Regel trifft sich der aktive Teil des Vereins (Vorstand und Team) drei bis vier mal pro Jahr. Die restlichen Aktivitäten werden per Mail abgestimmt. Jeder Engagierte ist herzlich zum Mitmachen im Verein eingeladen. Kontakt: schulvereinsvorstand@gymbu.de