KOHL & JATZ ausgebucht!!!

Hallo, liebe Jatzfreunde.



Unser KOHL & JATZ im Studio S5 in Hänigsen ist ausgebucht.



Erfahrungsgemäß kommen einige wg. Krankheit nicht.

Also man kann sich auf die Warteliste setzen lassen, oder versucht es am Sonntag, 19.02.2017, um 11:00 Uhr.



Wir haben hier eine tolle Location gefunden.

Und Berko Meyer garantiert ebenso wie Fleischermeister Lindemann einen wunderschönen Sonntag.



Ich garantiere, dass die Musik nicht stören wird, denn die steuern die »Riverside Jazz Connexion« aus Hamburg bei.



Vergesst nicht Abi Wallenstein, Christian Christl und Trevor Richards.

Alle drei Gigs werden sicher früh ausverkauft sein.

