Die Eichenkreuz Bildkammer in Kassel Wilhelmhöhe gibt laut Google nicht mehr.Habe den Film zerschnippelt und eingescannt. Tippe auf meine damalige Zeit in der evangelischen Jugend, obwohl ich da nie in der Jugendarbeit mit Filmen zu tun hatte. Wir hatten keine Projektoren.Kennt jemand zufällig den Ursprung? Bin auf Überraschungen gefasst.Ein paar Bilder anbei.