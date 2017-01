Yachtsegeln für alle

Burgdorf : Sport- und Schützenheim Schillerslage |

SSV-Winterseglertreff motiviert Mitsegler

Unter dem Motto „Segeln für Mitsegler“ lädt die Segelsparte des SSV-Schillerlage am kommenden Dienstag (31.01.2017) zu ihrem Winterseglertreff. Im Sport- und Schützenheim wird es neben dem üblichen „Klönschnack“ hauptsächlich darum gehen zu erklären, wie ein Urlaub an Bord einer Segelyacht funktioniert. Vor dem Hintergrund, dass der SSV im Frühjahr wieder seine beliebte Familienflottille anbietet, richtet sich die Veranstaltung nicht nur an diejenigen, die zum ersten Mal das Segeln ausprobieren möchten. Sondern auch an die, die mehr erfahren oder auch einfach nur mal gucken wollen.

„Neben den Mitgliedern des SSV und der Segelparte sind Gäste natürlich sehr herzlich willkommen.“, sagt Organisator Oliver Vollmering. Beginn ist um 20 Uhr im Sport-und Schützenheim Schillerslage, Rapsfeld 13. Der Eintritt ist frei. Die Segelsparte bittet vor Ort um eine freiwillige Spende für die Jugendarbeit.