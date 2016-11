Orca- und Delfin-Shows, Attraktionen im "Sea World" Orlando . . .

. . . Meine Frau und ich entschlossen uns, während unseres Florida-Ulaubs den meistbesuchten Themenpark "Sea World" zu erkunden.. . . "Sea World" gehört neben dem "Magic Kingdom" zu dem Walt Disney Word Resort in Zentraflorida und ist zu einer der größten Attraktionen geworden.. . . "Sea World" gleicht mit seinem riesigen Aquarium einem Vergnügungspark. Schwertwale ( Orcas), sind neben Delphine, Haie, Seehunde und vielen anderen Fischarten zu bestaunen und in Super-Shows zu bewundern.. . . Uns interessierten besonders die Orca- und Delphine-Show. Menschenmassen pilgerten zu diesen dreimal täglich stattfindenen Veranstaltungen. Wir mussten früh genug diese Arenen erreichen, um einen vernünftigen Sitzplatz zu finden.. . . In Hochglanzbroschüren werden die Besucher auf diese Shows aufmerksam gemacht. Dieses Jahr steht die Orca-Show im Mittelpunkt, da diese mit Ende des Jahres ausläuft.. . . Umweltschützer haben mit ihren Protesten weltweit erreicht, dass die Schwertwale wieder ihre natürliche Freiheit, die Weltmeere erhalten.. . . Die Besucher lädt man bei den Shows in eine Phantasiewelt ein, in der die einstudierten Kunststücke der Orcas als nastürliches Verhalten dargestellt wird.Beim Trainieren dieser Tiere, aber auch in Shows ist es mit den Trainern zu ernsthaften Unfällen gekommen. Ihr Verhalten entspricht nicht den Artgenossen in der Freiheit.. . . Die Orcas, tonnenschwer, sind schnelle Schwimmer, die bis zu 54 km/std in Freiheit schnell sein können. Sie haben einen schwarzen Körper, eine weiße Unterseite und weiße Flecken über und hinter den Augen.. . . In der ebenfalls gut besuchten Delfin-Show ging es nach meiner Meinung lockerer zu. Es fiel auf, dass bei den teilweise akrobatischen Sprüngen eher ein Spielverhalten zu erkennen war und die einzelnen Kunststücke ruhiger abliefen.. . . Mit einem unvergesslichen Erlebnis endete dieser wunderschöne, aufregende Tag . . .