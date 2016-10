Es ist Oktobermarkt in Burgdorf (nur mal zur Erinnerung).

Auch die Mitmachangebote waren schon recht umlagert. Das da eine Band war, bei der Sänger den Ton nicht richtig traf, wurde durch Lautstärke ausgeglichen.Wer nicht weiß, was er heute Abend machen soll, ab auf die Marktstraße.Sie sind alle wieder da: Der Brandmaler, der Poffertjebäcker, das Noble bei Obermann und und......Ein paar (schlechte) Fotos zum animieren.Als Hilfe: Auf den Bühnen spielen heute......:Am Kreisel- Cindy Marlow (Pop Rock) 19:00 UhrAn der Post: Mit 18 (Marius Müller Westernhagen Cover Band)20:00 UhrAn der St. Pankratius Kirche: The Rest (playin´some old stuff) 20:30 UhrHinter der Stadtsparkasse: Trachtenkapelle und Partieband aus Bayern. 19:00 Uhr.Bühne an der Poststraße: King of Pop- The Micheal Jackson Tribute Band aus Italien - 20:30 Uhr.Habe ich etwas geholfen????